Меркель ужесточит политику в отношении Турции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) рассматривает возможность ужесточения политики в отношении Турции после задержания в этой стране еще двух граждан Германии. "Подобные задержания в подавляющем большинстве случаев не имеют никаких оснований, и потому мы должны решительно отреагировать. В связи с последними событиями федеральному правительству, возможно, придется еще кардинальнее пересмотреть свою политику в отношении Турции", - заявила она, выступая в Нюрнберге в пятницу, 1 сентября. Меркель подтвердила свое намерение заблокировать переговоры о расширении таможенного союза между Евросоюзом и Анкарой. В нынешних обстоятельствах о подобных переговорах не может быть и речи, сказала она, добавив, что задержания немцев в Турции "не имеют ничего общего с нашими принципами правового государства". Федеральный канцлер также резко раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. "Просто недопустимо, чтобы этот представитель Турции призывал немцев не голосовать ни за ХДС, ни за СДПГ, ни за "зеленых". Это решают исключительно те люди в нашей стране, которые имеют германское гражданство", - пояснила Ангела Меркель.