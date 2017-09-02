Трамп попытается уговорить мировых лидеров на реформу ООН

Президент США Дональд Трамп попытается 18 сентября заручиться мировой поддержкой по реформе структуры ООН. Встречу с участием мировых лидеров, на которой планируется обсуждение данного вопроса, Трамп собирается провести в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 18 сентября за день до своего выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает Reuters со ссылкой на проект декларации, которую планируется принять по итогам встречи.

По информации агентства, проект декларации состоит из десяти пунктов, в которой в том числе содержится призыв к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу «начать эффективную и целесообразную реформу» организации.​

«Мы поддерживаем генерального секретаря в вопросе внесения конкретных изменений в структуру ООН с целью лучше согласовывать свою работу по гуманитарной помощи, развитию и поддержанию мирных инициатив», — говорится в документе.

Кроме того, в проекте документа указывается на необходимость «сокращения дублирующих, избыточных или частично совпадающих функций, включая главные органы ООН». На мероприятии 18 сентября запланировано выступление самого Трампа, Гутерриша, а также постоянного представителя США в ООН Никки Хейли, рассказали агентству дипломаты. Ранее Трамп высказывал недовольство, что доля США в бюджете всемирной организации несправедлива высока, выступал за сокращение финансирования и описывал организацию как «клуб людей, собирающихся для того, чтобы поговорить и хорошо провести время», отмечает агентство.