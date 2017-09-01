Лавров: Если бы западные страны соблюдали декларации ОБСЕ, то карабахский конфликт давно урегулировали бы

Если бы западные страны соблюдали декларации ОБСЕ, то карабахский, косовский и приднестровский конфликт давно урегулировали бы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Россия твердо привержена тем декларациям, которые принимались за последние 20 лет в ОБСЕ и Совете Россия-НАТО. «Мы все хотим сформировать пространство равной безопасности в Евроатлантике и Евразии, никто из нас не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других». «К сожалению, эти декларации остались на бумаге в виде политических обещаний. Наши попытки сделать их юридически обязательными были отвергнуты западными странами. Убежден, если бы этого не произошло и если бы равная и неделимая безопасность действительно обрела юридически обязывающую форму, то многих конфликтов, которые сохраняются сейчас в Европе давно бы не было, их бы урегулировали. Я думаю, это касается приднестровского, карабахского и косовского конфликтов. При наличии юридически обязывающих норм равной безопасности уже давно можно было договориться о неприменении силы в Закавказье, чего мы давно добиваемся. Самого свежего украинского кризиса, наверное, вообще бы не было, если бы мы все уважали те обязательства, которые брали на себя в ОБСЕ – равной и неделимой безопасности».