Как Армения приблизилась к проблемам безопасности: посол США

«США уже 25 лет рядом с Арменией как партнер и друг. С нетерпением ждем углубления отношений», сказал сегодня в Ереване на конференции, посвященной вызовам Армении, посол США в Армении Ричард Миллз. В конференции принимают участие выпускники Центра исследований проблем безопасности им. Дж. Маршалла. «Участие Армении в проектах Центра Маршалла за эти годы не только сказалось на подходах лидеров и десижнмейкеров Армении по вопросам безопасности, но и способствовало большему вовлечению Армении в широкое евроатлантическое сотрудничество и приближению к проблемам безопасности. Это указывает на глубину нашего сотрудничества», сказал Ричард Миллз. С 1995 года 240 армян приняли участие в проектах Центра Маршалла, германо-американского института по проблемам безопасности, который расквартирован в германском городе Гармиш. На форуме обсуждаются вопросы, связанные с сотрудничеством Армении с НАТО, ОДКБ и соседними странами.