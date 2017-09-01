США потребовали закрыть российское консульство в Сан-Франциско

США потребовали закрыть генеральное консульство России в Сан-Франциско в ответ на ограничение числа сотрудников американской дипмиссии в России. Кроме того, по требованию американской стороны должны быть закрыты два российских торговых представительства - в Вашингтоне и Нью-Йорке. В государственном департаменте США заявили, что решение принято "на принципах паритета", добавив, что закрытие должно быть завершено к субботе. При этом высылать российских дипломатов из страны власти США не собираются, уточнила представитель госдепа Хизер Нойерт. Кроме того, Россия сохранит за собой занимаемые здания, но не сможет использовать их для дипмиссий. Как сообщили в министерстве иностранных дел России, госсекретарь США Рекс Тиллерсон позвонил главе российского дипведомства Сергею Лаврову, чтобы уведомить его о дополнительных ограничениях деятельности российских дипломатических представительств. В ответ Лавров "выразил сожаление в связи с эскалацией напряженности в двусторонних отношениях, начатой не нами", и указал, что в Москве внимательно изучат новые меры и объявят о реакции. "Око за око" 28 июля Россия потребовала от США до 1 сентября сократить число сотрудников своих дипмиссий на российской территории более чем в два раза - до 455 человек. Столько же сотрудников, как объясняли в Москве, работают и в российских дипмиссиях в США. Кроме того, американским дипломатам запретили пользоваться посольской дачей в Серебряном Бору и складом на Дорожной улице. Требования к американским дипломатам были предъявлены в ответ на закон, предусматривающий новые санкции против России. На тот момент закон еще не был принят: президент США Дональд Трамп подписал его только 2 августа. В госдепартаменте США выразили сожаление в связи с решением России, а Трамп, напротив, решил поблагодарить Владимира Путина. "Я хочу ему [Путину] сказать спасибо, потому что мы как раз сейчас пытаемся сократить расходы на персонал. И что касается меня, я благодарен ему, что он освободил достаточно много людей, и теперь у нас расходы меньше", - заявил Трамп. Позже в Белом доме назвали комментарий Трампа сарказмом. 21 августа посольство США объявило, что приостанавливает выдачу неиммиграционных виз в России. Как пояснили в посольстве, такие меры связаны с сокращением численности сотрудников дипмиссии США по требованию российской стороны. 1 сентября собеседования для получения неиммиграционной визы должны возобновиться, однако проводиться они будут только в посольстве США в Москве. Пока ограничения по численности американских дипломатов сохраняются, получить визу в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будет нельзя. О том, что сокращение штата дипломатических представительств США отразится прежде всего на россиянах, в том числе тех, кто собирается получить американскую визу, в июле говорил Русской службе Би-би-си американский дипломат Дональд Йенсен, работавший в Москве в 1980-90-е годы. "Этот шаг не особо повредит работе посольства в смысле проведения политики Соединенных Штатов, но может ударить по самим россиянам, так как замедлит процесс выдачи виз", - говорил он, объясняя, что в консульском отделе посольства в Москве и в консульствах в других городах работает множество нанятых на месте российских граждан, которые занимаются обработкой визовых документов. Наследие Обамы 29 декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама подписал указ о введении новых антироссийских санкций в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в американские выборы. Госдепартамент США в тот же день объявил персонами нон гра​та 35 российских дипломатов, обвинив их в том, что они действовали "не в соответствии с их дипломатическим или консульским статусом". Кроме того, в Вашингтоне заявили, что закрывают две российские дипломатические дачи в Мэриленде и Нью-Йорке. Путин тогда заявил, что Россия оставляет за собой право на ответные меры, но "не будет опускаться до уровня кухонной дипломатии". При этом он подчеркнул, что дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений Москва будет выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить новая вашингтонская администрация.