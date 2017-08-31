МИД России сообщил о доступе террористов в Сирии к химоружию

Вооруженная группировка «Шабаб ас-Сунна» в Сирии имеет доступ к химоружию и намерена его использовать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости. «Поступает тревожная информация. По имеющимся у российской стороны данным, вооруженная группировка «Шабаб ас-Сунна» имеет доступ к химическому оружию», — сказала она. Захарова отметила, что на складе боеприпасов бандформирования в провинции Дераа находится несколько заряженных отравляющими веществами ракет, которые террористы планируют использовать в одном из населенных пунктов.