Российскую армию назвали одной из сильнейших в мире

В первую тройку традиционного рейтинга вооруженных сил мира, который составляют эксперты интернет-ресурса Global Firepower, вошли США, Россия и Китай. В первой десятке также оказались: Индия, Франция, Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет. Всего в рейтинге, опубликованном в четверг, 31 августа, анализируются вооруженные силы 133 стран. Российские вооруженные силы значительно опережают армию США по количеству танков и различных артиллерийских систем, но уступают в разделе авиации и флота, констатируют авторы исследования. При этом имея население в 2,5 раза меньше чем США, Россия превосходит своего соперника по общей численности военного персонала (3,37 млн человек против 2,36 млн). Критерии рейтинга мощи армий Как поясняется на сайте Global Firepower, при анализе мощи тех или иных вооруженных сил используется порядка 50 различных факторов. При этом, к примеру, наличие ядерного оружия не учитывается впрямую, но дает ядерным державам некий бонус. Кроме того, на распределение мест оказывают влияние географические факторы, наличие природных ресурсов и уровень развития промышленности, а также величина оборонного бюджета, внешний долг и другие экономические показатели. А вот политическое и военное руководство страны, наоборот, не оказывают влияния на рейтинг.