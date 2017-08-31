Новая авантюра Москвы против Армении

Если у Армении есть деньги, то она должна закупить российские ПВО С-350 Витязь, чтобы защититься от израильских беспилотников. Об этом в беседе с tert.am заявил вице-директор Московского центра политического и военного анализа Александр Храмчихин. Он говорит, что у Азербайджана на самом деле нет соответствующих ракет, а у Армении есть только «устаревшие» С-300, но если деньги есть, то нужно купить С-350. Впрочем, он советует покупать не только ПВО, но и любое другое оружие. Маркетинг оружия мало чем отличается от маркетинга, скажем, косметики, когда дистрибьютор какой-то фирмы сначала дешево продает вам ночной крем, потом начинает убеждать, что для его снятия нужен лосьон, а потом это место надо смазать молочком, а его нельзя использовать без специального геля. Точно также Россия продает Армении и Азербайджану оружие – одному яд, другому противоядие, потом наоборот. Для того, чтобы убедить в необходимости этих вооружений, Россия не жалеет усилий и вполне может устроить даже заварушку. Например, Путин сам говорил, что Россия вмешалась в Сирийскую войну, чтобы продемонстрировать возможности своих вооружений. А недавно представитель военного ведомства России заявил, что интерес к примененным в Сирии российским вооружениям заметно вырос. Армения и Азербайджан бездумно тратят свои деньги на смертоносное железо. Конечно, нам понадобятся С-350, если Россия продает Азербайджану Солнцепеки и Смерчи. А Азербайджану Россия «вталкивает» С-400, которые, якобы, могут защитить его от проданных Армении Искандеров. Как долго это будет продолжаться и как долго Армения и Азербайджан будут терпеть такого «посредника»?