США отказались направить в Турцию инструкторов пилотов F-16

США ответили отказом на запрос Турции направить в страну инструкторов пилотов истребителей F-16, сообщает РИА Новости со ссылкой на Hurriyet Daily News. Как пишет издание, запрос был направлен в США для того, чтобы «восполнить нехватку турецких летчиков реактивных самолетов». Турция также обращалась с запросом и к другим странам. Пакистан положительно ответил Турции, однако США выступили против этого. В соответствии с договором о приобретении американского оборудования продажа, техническое обслуживание и боевая подготовка между третьими странами требует одобрения со стороны Вашингтона. Тогда Анкара повторно обратилась к Вашингтону, но снова получила отказ. По данным газеты, Пентагон ответил, что «не существует программ подготовки пилотов за рубежом». США предложили направить турецких пилотов на обучение в США, однако Турция настаивала на обучении пилотов на своих базах, пишет издание.