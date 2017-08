WSJ рассказала о связях Манафорта с Дерипаской

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт не только работал политическим консультантом российской стороны дольше, чем заявлял раньше - около 10 лет - но и был связан с Олегом Дерипаской, владельцем компании "Базовый элемент", президентом компании "Русал". Об этом в четверг, 31 августа пишет The Wall Street Journal, указывая, что сотрудничество Дерипаски с Манафортом относится к работе последнего не только на Украине, но также в Грузии и Черногории. Ранее в американском Конгрессе, расследующем попытки России повлиять на президентские выборы в США, отказались предоставить Олегу Дерипаске иммунитет в обмен на его показания. Сам бизнесмен отрицает наличие финансовых связей с Манафортом. Он подал в суд на Associated Press, обвинив в клевете это информагентство, выступившее с подобным утверждением. Как говорится в жалобе, Дерипаска много лет назад "разорвал отношения" с Полом Манафортом. В статье The Wall Street Journal утверждается, что Манафорт начал работать на российскую сторону еще в 2004 году. Это продолжалось до 2015 года, а в следующем году он возглавил предвыборный штаб Дональда Трампа. В августе 2016 года Манафорт ушел с этой должности. Одной из причин его отставки называется то, что он с 2007 по 2012 год мог нелегально получить от экс-президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов свыше 12 миллионов долларов.