Азербайджан пытается скорчить хорошую мину при плохой игре: глава МИД Армении о заявлениях Мамедъярова

Нет ничего нового в заявлении главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова о том, что Баку готов к субстантивным переговорам вокруг карабахского конфликта на основании предложений сопредседателей Минской группы ОБСЕ: это очередная попытка пустить пыль в глаза международного сообщества. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян на совместной с главой МИД Боснии Герцеговины (БиГ) Игорем Црнадаком пресс-конференции в Ереване. Глава МИД РА отметил, что как минимум за последние 10 лет состоялись 20 встреч на уровне президентов Армении и Азербайджана, свыше 40 встреч на уровне глав МИД. «Все это было лишено смысла или было беспредметным? Судя по Азербайджану, выходит, что так и есть. Если Азербайджан на самом деле принимает предложения стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, то должен подтвердить это, на деле доказать, что выступает “за” урегулирование конфликта на основании тех принципов, которые предложили посредники – неприменение силы, сохранение территориальной целостности и право народов на самоопределение», – отметил Э. Налбандян. По словам Налбандяна, Армения согласна со странами-сопредседателями, Азербайджан же отвергает эти три принципа, как и документы, в которых они упоминаются. «Если Азербайджан на самом деле хочет пойти на урегулирование карабахской проблемы на основании предложений сопредседателей МГ ОБСЕ, то должен подтвердить и реализовать на деле то, что предлагают посредники по исключительно мирному урегулированию конфликта, беспрекословно уважать и выполнять соглашения о прекращении огня 1994-1995 гг. Армения согласна с сопредседателями МГ ОБСЕ, Азербайджан, по факту, отклоняет призывы, сделанные странами-сопредседателями относительно повторного подтверждения данных обязательств», – отметил он. По словам главы МИД РА, если азербайджанская сторона в действительности готова на продолжение переговорного процесса на основании предложений стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, то она не должна пытаться ссылаться на те пункты, которые ей нравятся, причем на их искаженные варианты. «Конечно, ничего нового нет в данном заявлении. Азербайджан пытается скорчить хорошую мину при плохой игре. Но и это у них не получается. Армения вместе со странами-сопредседателями МГ ОБСЕ продолжает прилагать усилия по исключительно мирному урегулированию конфликта. Если Азербайджан хочет присоединиться к этим усилиям, то прежде должен подтвердить приверженность тем трем принципам, которые предлагают сопредседатели», – резюмировал Э. Налбандян.