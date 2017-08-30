Турецкая артиллерия обстреляла сирийский город Африн

РИА Новости. Турецкая армия выпустила ракеты по жилым кварталам города Африн на севере сирийской провинции Алеппо, пострадали десять мирных жителей, рассказал РИА Новости курдский политик из Африна Резан Хеду. "Сегодня жилые кварталы города Африн подверглись ракетному обстрелу со стороны Турции. Сильно пострадали дома мирных жителей, ранены десять человек, включая девочку одиннадцати лет", — рассказал Хеду. По словам политика, обстрел начался в то время, когда большинство людей с семьями занимались покупками в преддверии мусульманского праздника Курбан-байрам. "Периодические обстрелы деревень в пригороде Африна на данный момент продолжаются", — добавил Хеду. Представитель сирийских курдов в Африне заявил, что нынешний инцидент не первый. Жилые кварталы подвергаются обстрелам артиллерии на протяжении года. Однако сегодня удар артиллерии был интенсивным и продолжительным, что, по словам Хеду, неприемлемо при наличии в городе десятков тысяч беженцев помимо коренных жителей. "Они (турки. — Прим. ред.) своим сегодняшним обстрелом хотят испортить налаженные отношения и договоренности между русскими и курдами. В то время как русские хотят быть гарантом стабильности, в том числе и на севере Алеппо, привлекая свою военную полицию", — добавил Хеду. Город Африн на северо-западе Сирии с 2012 года контролируется курдским ополчением. Анкара считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.