Ангела Меркель назвала переход Донбасса под управление Киева условием снятия санкций с России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на пресс-конференции в Берлине, что санкции с России будут сняты, когда исчезнет надобность в них — будут выполняться минские договоренности. «Санкции будут тогда сняты, когда будут устранены причины: экономические санкции были введены из-за ситуации на востоке Украины, в регионах Донецка и Луганска, где Киев не имеет суверенитета над собственной территорией»,— цитирует ТАСС выступление федерального канцлера. «Это будет хорошо для российской экономики, а также для немецкой экономики»,— назвала госпожа Меркель плюсы вероятной отмены ограничительных мер. Также канцлер сказала, что верит в возможность донбасского урегулирования в рамках нормандского формата.