США назначили нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху

Эндрю Шофер ранее работал на дипломатических должностях в Австрии, России и других странах Госдепартамент США объявил о назначении Эндрю Шофера следующим сопредседателем Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху от США. До недавнего времени он был временным поверенным в делах миссии США при международных организациях в Вене. Он также работал в посольствах США в Кувейте, Бахрейне и России. «США по-прежнему твердо привержены процессу Минской группы и намерены помогать сторонам достичь прочного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», – заявила представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. Она добавила, что США «поддержат лишь такое урегулирование конфликта, которое основано на международном праве, включая Хельсинский заключительный акт и в частности принципы неприменения силы, территориальной целостности и самоопределения». Шофер приступит к своим новым обязанностям немедленно, сообщили в Госдепартаменте.