О чем Брижит Макрон рассказала в своем первом интервью журналу Elle

Номер журнала Elle с интервью жены французского президента Брижит Макрон побил десятилетний рекорд продаж. Во Франции этот выпуск от 18 августа уже раскупили 530 000 экземпляров журнала, из них 100 000 — в электронной версии. О чем рассказала Брижит Макрон в своем первом большом интервью и почему ее признания вызвали такой ажиотаж, RFI рассказывает в кратком обзоре.

По информации еженедельного издания Le Journal du dimanche, первое интервью супруги французского президента под названием «Зовите меня Брижит» в интернете набрало более 30 миллионов просмотров. В твиттере на публикацию Elle отреагировали 3,4 миллиона человек. Наибольший интерес к интервью с супругой президента проявили читатели из Франции, Соединенных Штатов и Германии.

В центре их внимания оказался горячо обсуждаемый «статус первой леди», который президент Макрон решил сделать официальным, и отношение к этому Брижит Макрон. Отвечая на вопросы журналистов Elle, супруга главы государства заявила, что все ее обязанности и возможности прописаны в специальной хартии, которая, к слову, 21 августа была опубликована на сайте Елисейского дворца. Оплачиваться деятельность Брижит Макрон в статусе первой леди, по ее словам, не будет. Представлять Францию вместе с главой государства на международных саммитах, отвечать на обращения французских и иностранных граждан, проводить приемы в президентском дворце и поддерживать культурные инициативы — таковы основные обязанности Брижит Макрон, согласно первой в истории Франции хартии о роли первой леди.

«Для того, чтобы французы знали, чем конкретно я буду заниматься, на сайте Елисейского дворца будет опубликовано расписание всех моих встреч и детали моей деятельности», — заявила Брижит Макрон в интервью Elle.

Также журналу Elle Брижит Макрон рассказала о других первых леди и об их отношении к работе.

«К Мелании Трамп, например, я обращаюсь по имени. И мне кажется, что ее заботят вопросы образования, она старается как можно лучше и правильнее выполнять свою работу. Это очень трогательно. За это время мне удалось пообщаться со многими супругами глав государств и правительств и у меня сложилось впечатление, что все они хотят быть полезными», — сказала супруга президента в интервью Elle.

Она также добавила, что совсем «не чувствует себя первой леди». «Для меня — это американское выражение, перифраз, который во французской версии мне вообще не импонирует. Я не чувствую себя ни первой, ни последней, ни вообще дамой. Я просто Брижит Макрон», — ответила журналистам супруга французского президента.

В статусе первой леди Франции Брижит Макрон собирается встречаться с обычными людьми без камер и прессы. «Сегодня важно побороть проявления дискриминации в отношении людей с ограниченными возможностями, а также исключить ее в школах и в сфере образования в целом. Мне кажется, что школа должна стать более открытой, а культура — доступнее», — заявила Брижит Макрон журналистам.

Журналисты Elle также обсудили с первой леди Франции президентскую кампанию, моду, ее любимых писателей и отношения с супругом. Как оказалось, Брижит Макрон является поклонницей Флобера, его «Мадам Бовари», поэзии Артюра Рембо и Шарля Бодлера. Еще ей очень нравится роман Эмманюэля Макрона «Вавилон, Вавилон» о Мексике, который, как и две других книги французского президента, кроме нее, еще никто не читал.

Она добавила, что «никогда не критикует супруга, иногда просто выражает свое мнение, с которым он имеет право делать все, что считает нужным».

Брижит Макрон полагает, что Эмманюэля Макрона сегодня можно обвинить только в том, что он младшее нее. При этом, когда супруга французского президента читает статьи про их пару, у нее складывается впечатление, что это истории незнакомых ей людей.

«Эмманюэль никогда не учился в моем классе, я не читала его поэмы и не проверяла домашние задания. Это все выдумал какой-то глупец. Эмманюэль просто посещал театральную студию, которой я руководила», — обьяснила новоиспеченная первая леди Франции.

В победе супруга на президентских выборах Брижит Макрон вовсе не была уверена, несмотря на подготовку и количество проделанной Эмманюэлем работы. «Когда я поднялась на сцену (на площади Лувра после победы супруга на выборах — RFI), мне хотелось заплакать. Я поднялась и смотрела не на толпу, а на Эмманюэля. Я подумала о том, на какую вершину он поднялся. Ведь всего год назад ничего этого у него не было», — поделилась с журналистами Elle Брижит Макрон.

Первая леди Франции уверена, что 21-й век — это век женщин, «которые смогут найти к миру новый подход» и будут действовать с мужчинами сообща.