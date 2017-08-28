Контрразведка ФРГ отметила активную работу разведслужб РФ в Германии

Германское Федеральное ведомство по охране конституции опасается, что Москва попытается вмешаться в запланированные на 24 сентября выборы в бундестаг, а также фиксирует интенсивную деятельность российских разведслужб в ФРГ. Об этом глава ведомства Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen) сообщил в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 27 августа. "Мы исходим из того, что Россия в состоянии начать кампанию по дезинформации в связи с выборами в бундестаг", - подчеркнул руководитель германской контрразведки. При этом он оговорился, что подобные методы могут и не соответствовать "нынешней политической повестке дня Кремля". "Возможно, там также не заинтересованы в дальнейшем ухудшении отношений с Германией", - не исключил Масен. Могли быть похищены большие объемы данных Основные опасения германских спецслужб связаны с тем, что в результате атак хакеров, действующих в интересах Кремля, могли быть похищены большие объемы конфиденциальной информации. Одно из таких кибернападений на серверы бундестага было предпринято весной 2015 года. "Спецслужбы практически не в состоянии привести юридически обоснованные доказательства того, что Россия стоит за этими хакерскими нападениями на бундестаг", - посетовал Масен. Тем не менее, по оценкам его ведомства, вероятность подобного сценария "очень высока". Кроме того, российские разведслужбы "продолжают интенсивную" деятельность на территории Германии, подчеркнул он. "Отчет нужно обнародовать" Welt am Sonntag пишет, что Федеральное ведомство по охране конституции и Федеральная разведывательная служба Германии (BND) подготовили по запросу правительства ФРГ отчет, посвященный этим аспектам деятельности Москвы. Данные были предоставлены Берлину несколько месяцев назад, однако не разглашаются и недоступны широкой общественности. Руководитель программ Восточной Европы и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister) в беседе с журналистами издания выразил уверенность, что "подобный отчет должен быть обнародован". Только тогда из "собранной информации можно будет извлечь адекватные выводы", подчеркнул немецкий эксперт.