В Азербайджане при взрыве на оружейном складе пострадали шесть человек

РИА Новости. Шесть человек пострадали при взрыве на складе боеприпасов в N-ской воинской части, сообщили в минздраве Азербайджана. "Они госпитализированы. У них осколочные ранения", — рассказали в ведомстве. Инцидент произошел в воскресенье утром. По информации Минобороны страны, вначале произошел пожар, а затем прогремели взрывы. Некоторые снаряды после детонации разлетелись по округе и упали на дома в поселке Гилязи. В результате ЧП было принято решение закрыть магистраль Баку — граница России. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.Азербайджанские власти сообщают, что движение по трассе восстановлено, пожар потушен.