Опытного дипломата, бывшего посла США в Армении Джона Хефферна вынуждают оставить должность помощника Госсекретаря по делам Европы и Евразии в свете перестановок в Госдепе при новой администрации. Об этом со ссылкой на бывших и действующих чиновников пишет «Foreign Policy». Трамп предложил на его должность Уэсса Митчелла, однако его кандидатура пока не одобрена Сенатом. «Это еще один пример того, что администрация путает талант с реальными институциональными знаниями», - заявил один из бывших сотрудников Госдепа на условиях анонимности. По сведениям Foreign Policy, Хеффен останется в Госдепе, но пока не ясно где именно. Что касается Митчелла, то он руководил аналитическим центром, читал лекции, однако у него нет опыта работы в правительстве. Отставка Хефферна, как полагает издание, опасна в связи, с тем, что испытывающий недостаток в сотрудниках, но критически важный региональный отдел особо важен с нарастанием напряженности с Россией и торговыми спорами с ЕС. В статье отмечается, что причины смещения Хефферна неясны, но чиновники считают, что это продолжение тенденции, когда главные заместители помощников секретарей выталкиваются или уходят, в то время как новые люди готовятся занять свои должности. В Госдепе не ответили на запрос Foreign Policy прокомментировать ситуацию. В то же время, по словам коллег и бывших чиновников, а также зарубежных дипломатов, Хефферн - умный, непредвзятый и преданный дипломат. В статье подчеркивается, что с 2011 по 2014 год Хефферн служил послом в Армении, что описывается как «назначение с политической подоплекой, учитывая политическую активность армяно-американской общины в Вашингтоне. Однако, как отметил один из сотрудников Сената, Хефферн проделал действительно хорошую работу, сумев маневрировать, и тем самым, как результат, завоевав хорошую репутацию на Капитолийском холме»,- говорится в статье, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Foreign Policy: Бывшего посла США в Армении вытесняют из Госдепа
- Политика - 26 Августа 2017, 10:46