США ввели новые санкции в отношении Венесуэлы

Дональд Трамп подписал указ, запрещающий финансовые операции с новыми государственными ценными бумагами Венесуэлы Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий проводить операции с новыми долговыми обязательствами и государственными ценными бумагами Венесуэлы. Этот шаг предпринят для оказания давления на репрессивное правительство президент Николаса Мадуро. Указ Трампа запрещает проводить финансовые сделки с правительством Мадуро и государственной нефтяной компанией PDVSA. Посол США в ООН Никки Хейли заявила: «Мы не намерены мириться с диктатурой, которую он пытается создать, и мы не намерены уважать его позорную ассамблею». Хейли подразумевает организованную Мадуро Конституционную Ассамблею, присвоившей законодательные полномочия – в обход парламента, который контролирует оппозиция. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал санкции «худшим актом агрессии против Венесуэлы за последние 200 лет». Он также предположил, что США намерены добиться начала в стране гуманитарного кризиса и уморить венесуэльский народ голодом. Белый дом пояснил, что цель его действий – восстановление демократии в Венесуэле. Для этого, Мадуро должен провести честные и свободные выборы и освободить всех политзаключенных.