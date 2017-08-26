Нападения на силовиков в Британии и Бельгии

Неизвестный мужчина с ножом напал на полицейских возле Букингемского дворца в Лондоне, сообщили в Скотленд-ярде. Как уточняется в сообщении, двое полицейских остановили мужчину с ножом, а при попытке задержания он напал на них. Стражи порядка получили легкие ранения, помощь им была оказана на месте. Мужчина с ножом задержан. На месте работают сотрудники полиции, начато расследование. Район вокруг дворца оцеплен. По словам полицейских, еще слишком рано говорить, может ли это нападение иметь террористическую подоплеку. По сведениям Би-би-си, никого из членов королевской семьи не было в момент нападения в Букингемском дворце. 30-летний выходец из Сомали, напавший с ножом на военный патруль в Брюсселе, скончался от огнестерльных ранений в госпитале, куда его доставили после инцидента. Власти квалифицировали нападение на военных как теракт. Как сообщается, военные патрулировали бульвар Эмиля Жакмана в центре бельгийской столицы, когда мужчина набросился на них с криком "Аллах акбар". Военные были вынуждены открыть огонь, в результате чего нападавший получил тяжелое ранение и был доставлен в госпиталь в критическом состоянии. Личность нападавшего была установлена сразу. Как сообщало агентство Рейтер со ссылкой на бельгийскую прокуратуру, ранее он не был замечен в связях с экстремистами. Военные, на которых было совершено нападение, серьезно не пострадали. Один из них получил легкое ранение лица, другой - руки. Бельгийские власти заявили, что полностью контролируют ситуацию с безопасностью в стране.