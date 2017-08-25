Россия отказалась выводить российские войска из Приднестровья

Россия отвергла предложение Молдовы обсудить вопрос о выводе российских войск из Приднестровья на сессии Генассамблеи ООН в сентябре, передает Радио Свобода. Сообщается, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал эту инициативу "не слишком дружественной и довольно неожиданной", в связи с чем представители России и отказались обсуждать вопрос вывода войск из Приднестровья. Напомним, Молдова 2 мая признала Приднестровье оккупированной территорией. Конституционный суд Молдовы признал неконституционным пребывание российских солдат на территории Приднестровского региона республики.