Турция не сможет вступить в Европейский Союз, пока страной правит Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. По его словам, это не значит, что ЕС не хочет их. «Но турецкое правительство быстро движется в противоположную сторону от того, что представляет Европа. Абсолютно ясно, что Турция в нынешнем состоянии не станет членом ЕС», - подчеркнул глава МИД ФРГ, передает РИА Новости. Ранее руководитель австрийского внешнеполитического ведомства Себастьян Курц заявлял, что с нынешним президентом вступление Анкары в ЕС невозможно и к 2023 году.
Глава МИД Германии: Турция не сможет вступить в ЕС при правлении Эрдогана
- Политика - 25 Августа 2017, 13:20