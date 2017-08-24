В центре Киева прошел военный парад ко Дню Независимости Украины. В нем приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих, в том числе те, кто участвовал в зоне проведения АТО, сообщает телеканал «112 Украина». Кроме того, вместе с украинскими военными в параде участвовали более 200 бойцов армий НАТО. За парадом наблюдал и глава Пентагона Джеймс Меттис, которого называют Бешеным псом, Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления на параде заявил, что украинцы получили заслуженное право без виз путешествовать в страны Евросоюза. Он также добавил, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом и безвизовый режим являются окончательным «разрыве с империей, с той, которую еще Рональд Рейган назвал империей зла».