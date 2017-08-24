Над Турцией нависли немецкие санкции - Коммерсантъ

Коммерсантъ Дипломатический конфликт между Германией и Турцией рискует выйти на уровень санкционного противостояния. Депутаты Бундестага предлагают заморозить зарубежное имущество членов семьи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также ввести визовые санкции в отношении членов турецкого правительства. С такими инициативами депутаты выступили после того, как руководство ФРГ и Турции обменялось жесткими личными выпадами, а в Испании по инициативе Анкары был задержан немецкий писатель турецкого происхождения Доган Акханлы, критически настроенный по отношению к президенту Эрдогану. Конфликт между Турцией и Германией, казалось, обострившийся до предела к концу прошлого месяца (см. “Ъ” от 31 июля), продолжает набирать обороты. Один из сложных вопросов решить удалось: турецкая сторона разрешила немецким депутатам посетить военную базу в турецком городе Конье, где расквартированы солдаты армии ФРГ. Однако затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил лично прокомментировать предстоящие в Германии парламентские выборы и дать совет проживающим там соотечественникам. Турецкий лидер заявил, что ведущие партии Германии — Социал-демократическая партия, Партия зеленых, а главное, Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель — это «враги Турции» и голосовать за них 24 сентября не надо. Эти рекомендации с негодованием были восприняты в Берлине. Канцлер возмутилась вмешательством в предвыборную кампанию и внутреннюю политику страны, а глава МИД ФРГ вице-канцлер Зигмар Габриэль назвал выступление турецкого президента «дурной игрой» и «беспрецедентным посягательством на суверенитет Германии». Ответ не заставил себя долго ждать: критиковать канцлера в Анкаре не стали, а вот господина Габриэля министр по делам Европы Омер Челик назвал расистом и правым экстремистом. Не более дипломатичен был и президент Эрдоган, заочно обратившийся к немецкому министру: «Кто вы такой, чтобы говорить с президентом Турции? Знайте свои границы!» Перепалку с переходом на личности усугубило задержание в Испании по запросу Анкары немецкого писателя турецкого происхождения Догана Акханлы. По мнению немецкой общественности, писатель стал новой жертвой турецких силовиков, как и еще два десятка граждан ФРГ (некоторые — с двойным гражданством), ранее арестованных в Турции по подозрению в терроризме. Эти аресты остаются одним из главных раздражителей в двусторонних отношениях. И хотя германскому послу в Турции на этой неделе наконец удалось встретиться с некоторыми из задержанных сограждан, в Берлине уже заявляют о необходимости формальных ответных мер. Ранее МИД ФРГ уже предупреждал: правительство Германии «больше не может гарантировать инвестиции в Турцию» (это означает, что немецкие бизнесмены не смогут получить от государства страховую компенсацию за свои инвестиции в этой стране), а также призвал сограждан соблюдать осторожность при поездках в Турцию. На этой неделе главы МИДа и Минюста также пообещали ужесточить контроль над действующими в Германии религиозными объединениями и мечетями (эта мера должна затронуть в том числе наиболее радикальных сторонников президента Эрдогана, проживающих в Германии). К куда более жестким мерам призвал депутат от ХДС, член парламентского комитета по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер: по его словам, Германия должна «заморозить зарубежное имущество клана Эрдогана». С альтернативным предложением выступил зампред Свободной демократической партии Вольфганг Кубицки, призвавший больше не выдавать визы в ФРГ членам турецкого правительства. Возможность ужесточения политики в отношении Анкары не исключила (правда, не вдаваясь в детали) и лично канцлер Ангела Меркель.