По израильско-армянским отношениям ударил беспилотник - Коммерсантъ

Министерство обороны Израиля проводит расследование в отношении компании Aeronautics Defense Systems (ADS), производящей ударные беспилотники. Как сообщила израильская газета «Маарив», сотрудники базирующейся в Тель-Авиве компании могли по просьбе азербайджанских военных участвовать в ударе по армянским позициям в Нагорном Карабахе. Компания все обвинения решительно отрицает, хотя о ее сотрудничестве с Баку известно давно. При этом в армянской и азербайджанской прессе было распространено сообщение о том, что газета «Маарив» якобы уже опровергла собственную публикацию. Но это, как выяснил “Ъ”, оказалось неправдой, и важный репутационный вопрос для Израиля по-прежнему открыт. Скандал разразился после публикации в газете «Маарив», где рассказывалось о недавнем визите в Азербайджан делегации представителей Aeronautics Defense Systems. Целью было заключение контракта на поставку беспилотников-камикадзе Orbiter 1K. Они могут нести двухкилограммовый боезаряд, который активируется при столкновении с целью и способен уничтожить, например, автомобиль. Как утверждает автор статьи Йоси Мельман, азербайджанские военные попросили израильских инженеров продемонстрировать технику в деле, нанеся удар по позициям в Нагорном Карабахе. Видеосъемку атаки якобы потом собирались показать по телевидению Азербайджана, «чтобы продемонстрировать национальную гордость и военную мощь». Однако два израильских оператора категорически отказались направлять дроны на Нагорный Карабах, хотя руководство делегации ADS согласилось с условиями азербайджанской стороны. Менеджеры израильской компании обвинили операторов в том, что из-за них может сорваться важный контракт, но те все равно не подчинились. Тогда управлять двумя беспилотниками пришлось самим менеджерам. После этого инцидента, как писала «Маарив», один из операторов уволился из компании, а второй собирается это сделать. Позднее «Маарив» опубликовала еще один материал, в котором было раскрыто имя человека, якобы сообщившего Министерству обороны Израиля об инциденте. Им оказался владелец небольшой компании Wireless Avionics Алон Валлах, который сам на протяжении 20 лет занимался производством беспилотников. «Я узнал о том, что произошло в Азербайджане, от надежных источников и как добропорядочный гражданин должен был об этом сообщить в министерство»,— сказал господин Валлах. Wireless Avionics не является конкурентом ADS. Армянские СМИ со ссылкой на свои источники уточнили дату, когда, вероятно, произошел инцидент — 7 июля. При этом в еженедельнике «Хай зинвор» («Армянский солдат») — официальном печатном органе Министерства обороны Армении — в номере от 2–8 августа (то есть еще до публикаций в израильской прессе) было напечатано интервью с полковником армии самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Арменом Гезаляном. «7 июля противник использовал ударный беспилотник, пытаясь повредить одну из наших позиций,— рассказал господин Гезалян.— Конечно, у них это не получилось. Хотя многие бойцы были на позиции впервые, они быстро сориентировались, и трагедии удалось избежать. Двое солдат получили легкие осколочные ранения». В военном ведомстве Азербайджана не сделали никаких официальных заявлений по поводу скандала и не ответили на запрос “Ъ”. В ADS также проигнорировали вопросы “Ъ”. Вместе с тем газете «Маарив» в компании заявили, что все обвинения считают неправомерными. При этом о сотрудничестве ADS с Баку известно давно. В частности, в Азербайджане действует совместная с Израилем компания AZAD Systems Co, которая производит беспилотники Zarba: они представляют собой лицензионную копию Orbiter 1K. Пресс-служба военного ведомства Израиля в ответ на просьбу “Ъ” прокомментировать ситуацию заявила: «Минобороны обычно не комментирует информацию, связанную с военным экспортом. Этот вопрос (о возможном участии представителей израильской компании в осуществлении атаки на позиции в Нагорном Карабахе.— “Ъ”) находится в стадии проверки соответствующими отделами Министерства обороны». Дополнительно в ведомстве уточнили, что «если инженеры из Aeronautics Defense Systems и ездили в Азербайджан, то израильских военных с ними не было». При этом источник “Ъ” в госструктурах Израиля назвал описанную в газете «Маарив» историю «из ряда вон выходящей». «Ничего подобного раньше не было. Принцип невмешательства в чужие конфликты — ключевой для израильской военной промышленности,— сказал собеседник “Ъ”.— Хочется верить, эта информация не подтвердится. Но если она все же окажется правдой, военное ведомство, разумеется, применит санкции в отношении компании». Когда завершится расследование Министерства обороны Израиля, пока неизвестно. Публикация «Маарив» нашла широкий отклик в армянских, а затем и в азербайджанских СМИ. Интерес к теме несколько угас после того, как армянский портал Tert.am 15 августа опубликовал интервью посла Израиля в Ереване Элияху Ерушалми. «Эта информация (об атаке карабахских позиций сотрудниками ADS.— “Ъ”) была опубликована в газете, затем газета опровергла ее. По всей видимости, такого никогда и не было, но в любом случае Израиль проверяет эту информацию»,— цитирует посла издание. Между тем, как выяснил “Ъ”, цитата была передана неточно. В посольстве Израиля в Армении “Ъ” сообщили: господин Ерушалми не говорил, что газета «Маарив» опровергла собственную публикацию,— он имел в виду, что ADS считает обнародованную информацию не соответствующей действительности. Недопонимание произошло из-за языкового барьера, предположили в дипмиссии. Журналист газеты «Маарив» Йоси Мельман подтвердил “Ъ”, что ничего не опровергал. Пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян сообщил “Ъ”: в Степанакерте также проводят проверку сообщений израильской прессы, но результатов пока нет. «Подобного рода информация и утверждения вызывают у нас озабоченность. Если они подтвердятся, то должна последовать четкая и однозначная реакция международного сообщества»,— заявили “Ъ” в МИД Армении. В конфликте 2016 года в Нагорном Карабахе Азербайджан впервые применил в боевых условиях израильские беспилотники. При этом, по данным Минобороны Армении, с помощью одного из них был обстрелян автобус с армянскими добровольцами, направлявшимися на фронт. Тогда погибли, по данным армянской стороны, от пяти до семи человек. Азербайджанская сторона этого не подтверждала. Тем не менее после завершения боев — 14 апреля 2016 года — армянская диаспора Израиля провела митинг возле МИД страны в Иерусалиме, требуя прекратить продажу новейшего оружия Баку. «Необходимость прекращения вооружения Азербайджана — согласованная позиция нашей общины,— сказал “Ъ” глава армянской общественной организации “Наири” в израильском городе Петах-Тиква Артем Чернаморян.— Что же касается статей в газете “Маарив”, то мы ждем окончания расследования. Единого мнения тут нет. Кто-то из армян считает, что операторы, отказавшиеся наносить удар,— настоящие герои. А кто-то не верит газете, подозревая, что это лишь попытка испортить отношения Армении и Израиля, которые в последнее время улучшились». В декабре прошлого года азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что Израиль и Азербайджан за годы сотрудничества в военно-промышленной сфере заключили контракты почти на $5 млрд, уточнив, что большая часть из них уже выполнена. Объем реализованных контрактов между Москвой и Баку по линии ВТС за последние пять лет оценивается в сумму свыше $4 млрд. Кирилл Кривошеев, Коммерсантъ