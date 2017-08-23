Туркменский газ транспортируют в Европу через Армению?

В Армению сегодня вечером по приглашению Сержа Саркисяна прибывает президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Намечается подписание неких документов, которые, возможно, будут касаться поставок газа. О такой возможности, во всяком случае, намекли президенты Ирана и Армении в Тегеране 5 августа. «Речь шла о важности использования международных транспортных и транзитных путей, связывающих по территории Армении и Ирана Персидский залив с Чёрным морем. Подчёркнута также важность развития сотрудничества в трёхстороннем формате Иран-Армения-Туркменистан», говорится в официальном сообщении. 19 июля Бердымухамедов побывал в Баку, и хотя анонсировалась большая программа, визит так и завершился ни с чем. Во всяком случае, стало ясно, что туркменский газ через Иран не пойдет в Европу транзитом через Азербайджан. Это предполагает, что газ может поступить через Иран и Армению. Не случайно недавно появилась информация о том, что Армения обратилась к Ирану с просьбой увеличить в два с половиной раза поставки газа. Возможно, речь идет о туркменском газе и его вероятном транзите в Грузию и далее к Черному морю. Технически это вполне возможно, если есть согласие Газпрома. А Газпром может согласиться, если получит свою выгоду. Возможно, по новому соглашению, армянская сторона будет платить Ирану не электроэнергией, а деньгами, заявил руководитель отдела по международному сотрудничеству Иранской национальной газовой компании Бехзад Бабазаде. Ранее в интервью иранской газете «Шарг» Серж Саркисян отметил: «Что касается вопроса транзита иранского газа в Европу - такого крупномасштабного проекта, то он должен быть всесторонне изучен, просчитан, и если это окажется экономически выгодно всем сторонам, то, почему бы и нет? Указанный вами вопрос в данный момент находится на уровне экспертных обсуждений. Со своей стороны мы неоднократно отмечали, что заинтересованы в участии в крупных региональных экономических проектах и готовы к сотрудничеству».