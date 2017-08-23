Истребители Су-25 осуществили учебные полеты в Азербайджане – razm.info

Истребители Су-25 ВВС Азербайджана осуществили 23 августа учебные полеты в Нахиджеване. Об этом сообщает сайт минобороны Азербайджана. На фото как минимум две единицы СУ-25. Отмечается, что они могут нести 32 т. вооружений, в том числе ракеты типа воздух-земля и воздух-воздух. Как сообщает сайт razm.info, в последнее время Азербайджан все чаще проводит в Нахиджеване учения, но боевые самолеты в небо поднимаются впервые. Учения были проведены в апреле и июне этого года, причем, с участием турецких сил. В конце июня были проведены также учения ПВО.