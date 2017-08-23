Россияне смогут получать американские визы в Армении?

Последнее решение США по поводу отмены выдачи виз гражданам России станет, видимо, самым болезненным ударом для Москвы. Удар настолько ощутимый, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал его попыткой осуществить в стране цветную революцию.

Фактически, Лавров признает, что отмена виз в США вызовет недовольства в России. Возможность выезда за границу до сих пор сдерживала недовольства в России: многие уезжали работать, жить, отдыхать в США, вывозили капитал, открывали бизнес, иными словами, Россия могла таким образом выпускать пар. Теперь США опустили железный занавес, и пар останется в России.

Каким будет следующий шаг США, куда Вашингтон намерен направить пар, который неминуемо будет скапливаться в России? «Россияне могут обратиться для получения американской визы в любую другую страну, где сроки рассмотрения заявки меньше, чем в Москве», рассказали РИА Новости в посольстве США.

Иными словами, россиянам предлагается выезжать в другие страны, в том числе, не столь «дружественные», чтобы получить визу быстрее. Например, в Украину или Грузию, и недалек тот день, когда в очереди у посольства США в Киеве будет больше россиян, чем украинцев.

Не исключается, что россияне начнут ездить за визами в Армению, и в очередях у у посольства США в Ереване, где можно встретить немало иранцев, появятся и братья-славяне.