Молдавия просит ООН обсудить вопрос о выводе военных РФ из Приднестровья

Молдавия просит ООН включить вопрос о полном выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи. Соответствующее письмо постоянного представителя Молдавии при ООН Виктора Морару обнародовано во вторник, 22 августа. В Кишиневе убеждены, что присутствие военнослужащих РФ "представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности", отмечается в письме. Морару попросил ООН поддержать усилия Молдавии, направленные на завершение процесса "безусловного, упорядоченного и полного вывода иностранных вооруженных сил с ее национальной территории". Постпред Молдавии при ООН привел в тексте обращения выдержку из декларации ОБСЕ, принятой в 1999 году, в которой приветствовалось "обязательство Российской Федерации завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002 года". 72-я сессия Генассамблеи ООН откроется 12 сентября. Кишинев: "Российские военные - фактор сохранения конфликта" 2 мая Конституционный суд Молдавии признал неконституционным пребывание российских солдат на территории Приднестровского региона республики. 30 июля правительство Молдавии опубликовало заявление, в котором обвинило российских военных в Приднестровье в симпатиях сепаратистскому режиму, а Москву - в невыполнении ряда двусторонних и международных соглашений об урегулировании конфликта в регионе. "Операция по поддержанию мира превратилась в фактор сохранения приднестровского конфликта, поскольку предвзятость и симпатии российских миротворцев к сепаратистскому режиму в Тирасполе очевидны", - указывалось в документе.