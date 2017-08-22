"Спецуполномоченные" по Украине встретились за закрытыми дверями

Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер обсудили в понедельник, 21 августа, в ходе встречи в Минске ситуацию на востоке Украины. Как уточнила в Twitter пресс-служба МИД Беларуси, мероприятие проходило "в закрытом для СМИ режиме". Пообщавшись по итогам переговоров с журналистами, Владислав Сурков назвал встречу "полезной и конструктивной". "Обе стороны предложили свежие идеи и новаторские подходы" к реализации минских договоренностей, заявил он, однако не стал вдаваться в детали озвученных за закрытыми дверями инициатив. "Согласились с тем, что мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее", - добавил он. Спецпредставитель США по Украине содержание беседы и ее итоги на момент написания материала не прокомментировал. "Встреча носила ознакомительный характер" Как сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник, "встреча была сдержанной, носила скорее рабочий, ознакомительный, характер". Она проходила в "Президент-Отеле" в центре Минска, где по традиции встречаются члены контактной группы по Украине. Как ранее отмечал на своей странице в Facebook российский политолог Алексей Чеснаков, американская сторона предлагала встретиться в Вене, российская - в Калининграде. В итоге Минск был выбран в качестве компромиссного варианта, устроившего обе стороны. Госсекретарь Рекс Тиллерсон назначил экс-постпреда США при НАТО Курта Волкера спецпредставителем по Украине 7 июля. Эта должность была впервые создана в структуре американского внешнеполитического ведомства после занятия Дональдом Трампом поста президента.