Турция и Иран обсудили совместную операцию против Курдской рабочей партии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с главой генштаба иранских ВС вопрос возможного проведения совместной операции против членов запрещенной в Турции Курдской рабочей партии, передает РИА Новости. Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Бакери посетил Турцию с визитом на прошлой неделе. Это была первая военная встреча на таком высоком уровне за всю историю отношений Турции и Исламской Республики Иран. «Вопрос совместной с Ираном операции против террористических группировок всегда стоит на повестке дня. Двое глав генштабов обсудили этот вопрос, как это осуществить. Осуществление операции с дипломатической точки зрения – мы обсудили это с иранским главой генштаба. Усилия будут продолжаться, так как у террористов РПК есть филиал в Иране – PJAK (Партия свободной жизни в Курдистане). Эти организации вредят как иранцам, так и нам», — заявил Эрдоган на брифинге, который транслировался телеканалом Haberturk.