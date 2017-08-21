Неожиданное предложение Турции: шанс для Армении

Министр экономики Турции Нихат Зайбекчи заявил, что Турция намерена подписать соглашение с Евразийским союзом. В Измире на открытии международной ярмарки турецкий министр заявил, что Анкара получила предложение подписать таможенное соглашение с ЕАЭС, но нужно сделать так, чтобы оно не противоречило аналогичному соглашению с ЕС. МИД Армении, комментируя данное заявление, отметил, что для подписания соглашения с ЕАЭС необходимо согласие всех членов Союза. В свою очередь, замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян отметил: «Во-первых, присоединение к таможенному пространству ЕАЭС не предусмотрено в договоре. Более того, звучит как курьез то, что об этом говорит Турция, которая в одностороннем порядке блокировала армяно-турецкую границу – единственную границу Турции с ЕАЭС». Турецкий министр утверждает, что они получили предложение, но в какой мере оно серьезно, сложно сказать. Не исключается, что эта тема является одной из разыгрывающихся карт в русско-турецких отношениях, которой стороны пытаются «соблазнить» друг друга и вступить в торг. Тем не менее, если Турция действительно намерена подписать соглашение с ЕАЭС и присоединиться к его таможенному пространству, для этого понадобится согласие Армении. Ереван может выдвинуть свои условия, например, разблокирование границы без предусловий. Армянская сторона называет курьезом то, что об этом говорит Турция, заблокировавшая единственную свою границу с ЕАЭС. Но курьез может закончиться, если Турция подпишет соглашение и тем самым откроет единственную границу. Хотя соглашение с ЕАЭС не может автоматически открыть границу. Потому что Турция может столкнуться с проблемами в отношениях с Азербайджаном, из-за которого и была блокирована граница. Понятно, что Турция также выдвинет свои условия, пытаясь сгладить некоторые проблемы с Россией, в том числе, армянскую и карабахскую. Какую позицию примут другие члены ЕАЭС? Естественно, все они выступят за присоединение Турции. Россия также выдвинет требования Анкаре, но интересно, будут ли они в рамках «армянского сопротивления» или в более широком контексте? Таким образом, у Армении возникает новый шанс для игры, в той же степени рискованной, сколь и содержащей довольно значимый политический потенциал.