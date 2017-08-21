Эксперты назвали возможных «преемников» Путина

Эксперты из фонда «Петербургская политика» составили рейтинг публичных фигур (есть в распоряжении РБК), которые теоретически могли бы рассматриваться как возможные преемники Владимира Путина. Возглавил двадцатку премьер-министр Дмитрий Медведев (21 балл). Несмотря на довольно серьезные «информационные атаки» в начале года, от которых глава правительства «до конца не оправился», Медведеву удалось остановить «негативную рейтинговую динамику», говорится в комментарии к рейтингу. Сигналом об этом можно считать и совместное появление Путина с Медведевым во время визита главы государства в Крым в конце минувшей недели, заявил РБК президент «Петербургской политики» Михаил Виноградов. В марте Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал фильм «Он вам не Димон», в котором утверждалось, что фонды, связанные с Медведевым владеют имуществом на общую сумму 70 млрд руб. 26 марта Навальным была организована акция протеста в Москве и ряде других российских городов, с требованиями, в том числе, отставки Медведева. По официальным данным, на улицы в центре столицы вышло около 8 тыс. человек, очевидцы заявили о 15 тыс. участников акции. Сам Медведев назвал расследование ФБК «компотом», а Государственная дума отказалась проводить парламентское расследование изложенных ФБК фактов. На втором месте в рейтинге «преемников» — мэр Москвы Сергей Собянин (19 баллов). По мнению экспертов, ему удалось снизить «накал страстей в связи с реновацией в Москве и переключить внимание на позиционирование московских муниципальных выборов как образцовых с точки зрения конкурентности». Впрочем, в минусы ему можно записать «тактику засушивания явки» на тех же муниципальных выборах и критику москвичами мэрской программы благоустройства, сменившую критику реновации, отметили авторы доклада. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин занял в рейтинге третье место (19 баллов). До прихода на госслужбу Дюмин упоминался в СМИ как сотрудник службы безопасности Путина. Близкие к правительству и к ФСО собеседники РБК также рассказывали, что Дюмин всегда пользовался большим доверием президента лично. Столь высокий результат в рейтинге политологи связывают с тем, что существуют определенные ожидания на появление новой, не входящей в круг первых лиц фигуры в качестве возможного преемника. Впрочем, по словам Михаила Виноградова, не стоит думать, что эта новая фигура «может появиться из числа людей, которых, условно говоря, нет в Википедии». Он напомнил, что Дюмин стал губернатором, уже имея аппаратный и управленческий опыт — после работы в охране президента он работал в Министерстве обороны в ранге заместителя Сергея Шойгу. Шойгу также оказался в шорт-листе вероятных преемников (17 баллов), заняв четвертое место. Впрочем, его влияние эксперты оценили как стабильное, отметив, что и так большая известность главы военного ведомства «может содействовать карьерному росту в экстренных ситуациях в случае отсутствия времени и возможностей на публичное продвижение других политиков». Замыкает пятерку лидеров спикер Совета федерации Валентина Матвиенко (16 баллов). Она стала одним из лидеров «выживаемости в политике», отметили политологи. Также эксперты включили в десятку экс-министра финансов Алексея Кудрина, главу президентской администрации Антона Вайно и его первого зама Сергея Кириенко (все по 16 баллов), а также спикера нижней палаты Вячеслава Володина и президента «Роснефти» Игоря Сечина (оба по 15 баллов). В фонде «Петербургская политика» возможных преемников оценивали по пяти критериям, в том числе по присутствию в СМИ, элитным ожиданиям (в том числе неформальным), публичной активности и неконфликтности, говорится в исследовании. Также анализировались кампании по дискредитации тех или иных кандидатов. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/politics/21/08/2017/5999947f9a79470b77c71d3f?from=main