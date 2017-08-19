В Испании по требованию Турции задержан немецкий писатель

Правоохранительные органы Испании задержали немецкого писателя турецкого происхождения Догана Аханли (Dogan Akhanli). Причиной задержания стало уголовное дело, открытое против гражданина Германии властями Турции, которые объявили его в розыск по линии Интерпола, пишет в субботу, 19 августа, газета Kölner Stadt-Anzeiger. Адвокат Аханли заявил, что дело против его подзащитного имеет политическую подоплеку и охарактеризовал его как "целенаправленную охоту, которую турецкое правительство ведет в отношении критически настроенных умов в Европе". Адвокат также добавил, что посольство Германии в Мадриде проинформировано о задержании Догана Аханли, однако пока что ни дипломаты, ни адвокат не могли с ним связаться. Какие именно обвинения выдвинуты в адрес гражданина ФРГ, также не ясно. Немецкие политики резко раскритиковали задержание писателя. Депутат бундестага от партии "Союз-90"/ "зеленые" Фолькер Бек (Volker Beck) призвал министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel) потребовать немедленного освобождения Аханли. "Ордер на арест противоречит международному праву", - заявил Бек в Берлине. Доган Аханли живет в Германии с 1991 года, немецкое гражданство он получил вскоре после своего переезда в ФРГ. Турецкого гражданства у Аханли нет. Одной из главных тем его произведений является геноцид армян в Османской империи в начале XX века и отрицание этого факта правительством Турции.