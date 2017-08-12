В Венесуэле назвали слова Трампа о военном вмешательстве «безумием»

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино заявил о том, что слова президента США Дональда Трампа о возможной военной операции Штатов в республике, по его мнению, являются «актом безумия». Об этом, как передает газета El Comercio, он заявил в эфире государственного телевидения. До этого заявления американского лидера также прокомментировал министр связи Венесуэлы Эрнесто Вильегас. «Серьезные заявления» Трампа он, в свою очередь, назвал «беспрецедентной угрозой для национального суверенитета» республики. На своей странице в Twitter он также сообщил о том, что МИД Венесуэлы «в ближайшее время» выпустит по этому поводу собственное официальное заявление.​ При этом, как рассказали в Белом доме, президент республики Николас Мадуро уже запросил у администрации главы США телефонный разговор с Трампом. Однако Белый дом, по данным Reuters, политику в этой просьбе отказал. «Трамп с удовольствием переговорит с лидером Венесуэлы, когда в стране будет восстановлена демократия», — процитировало агентство заявление представителей администрации президента Соединенных Штатов. Ранее, 12 августа, Трамп после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и постпредом США при ООН Никки Хейли сообщил журналистам о том, что он не исключает военного вмешательства Вашингтона в политический кризис в Венесуэле. «У нас есть много вариантов для [решения ситуации в] Венесуэле, в том числе, возможен военный вариант, если это [будет] необходимо», — заявлял он. В Пентагоне, как уточнял Reuters, тогда однако уверили, что на тот момент никаких приказов о военной операции в Венесуэле ведомство от Белого дома не получало.

