Кремль откажет Татарстану в создании комиссии по договору с Россией

В пятницу, 11 августа, истек срок действия договора о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном. Документ вступил в силу 11 августа 2007 года, срок его действия составлял десять лет. В Кремле не будут продлевать действие документа, равно как и заключать новый, ранее говорили источники РБК. Позиция федерального центра с тех пор осталась неизменной, заявили РБК федеральный чиновник и собеседник, близкий к Кремлю. Федеральный центр также не намерен создавать комиссию по правовым вопросам в связи с истечением договора, сообщили эти же источники РБК. В такой комиссии нет необходимости — имеющиеся правовые коллизии касаются Конституции Татарстана и республика в состоянии решить их сама, говорит федеральный чиновник РБК. Создание комиссии — технический вопрос, все необходимые изменения можно внести в рамках уже существующих институтов, поэтому незачем создавать еще один, добавил близкий к Кремлю собеседник РБК. С просьбой создать специальную комиссию для выработки предложений по правовым вопросам президента Владимира Путина попросили депутаты Госсовета Татарстана в обращении 11 июля. Ее необходимость обосновывалась тем, что в связи с истечением договора о разграничении полномочий «возникают определенные проблемы реализации» ряда норм республиканской Конституции. Речь идет о первой статье Конституции Татарстана, в которой говорится, что отношения между республикой и Россией строятся в том числе на основании договора о разграничении полномочий. Эта статья «не может меняться парламентом, а только на референдуме», сказал РБК председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. «Это и есть правовая сторона вопроса, и она требует спокойного, уважительного и доверительного обсуждения между федеральным центром и субъектом», — добавил он. Если же вынести вопрос на референдум, то очевидно, что большинство жителей республики проголосуют против изменения этой статьи, сказал близкий к руководству республики источник РБК. «Мы хотели бы, чтобы федеральный центр определился с представителями, которые бы прибыли в Казань, или мы готовы направить своих представителей в Москву», — заявил Мухаметшин. По его словам, он надеется, что после возвращения «ведущих юристов администрации президента из отпусков» такие консультации действительно начнутся. Еще один собеседник, близкий к руководству республики, уточняет, что затягивание с началом консультаций республиканскими властям объяснили отпуском помощника президента — начальника государственно-правового управления Кремля Ларисы Брычевой. В 1994 году Татарстан стал первым регионом, с которым был заключен договор о разграничении полномочий, и до сегодняшнего дня оставался последним субъектом, у которого такой договор был. В первом документе республика получала экономические преференции, например право взимать собственные налоги, создать свой Национальный банк, решать вопросы владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, которые, согласно договору, являлись «исключительным достоянием и собственностью народа Татарстана». В договоре от 2007 года экономических преференций уже не было. Властям республики было предоставлено право выдавать паспорта с вкладышем «на государственном языке Республики Татарстан (татарском) и с изображением государственного герба Республики Татарстан». При этом в п. 1 ст. 2 документа говорится, что в соответствии с Конституцией России и Конституцией Республики «Татарстан (государство) — субъект Российской Федерации — обладает всей полнотой государственной власти вне пределов ведения» и полномочий России «по предметам совместного ведения» Оставят президента​ Федеральный центр может пойти навстречу республиканским властям в другом вопросе — сохранении должности «президент» для руководителя Татарстана. С просьбой «поддержать сохранение существующего наименования высшего должностного лица» в июле выступил Госсовет республики. Однако наименование «президент» может сохраниться только до окончания срока полномочий главы республики Рустама Минниханова. «Пост президента сохранится до следующих выборов [руководителя Татарстана], так как граждане выбирали именно президента», — сказал РБК источник в Кремле. Полномочия Минниханова истекают в 2020 году. О готовности федерального центра сохранить нынешнее наименование руководителя республики ранее сообщал «Коммерсантъ». Татарстан — единственная республика, где сохранилась должность «президент». Согласно закону «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», наименование «президент» национальные республики должны были упразднить к 2015 году. Позже действие закона продлили до 1 января 2016-го — специально для Татарстана, который так и не переименовал президента в главу. Однако, и после того как действие закона продлили, изменений не произошло. «Руководство республики должно услышать сигнал, который был дан президентом Путиным. Сигнал совершенно однозначный — о том, что все субъекты должны следовать закону», — заявил РБК федеральный чиновник. На ежегодной пресс-конференции в декабре 2015 года глава государства заявил, что «даже Чечня сказала: нет, у нас в стране должен быть один президент, а мы сделаем по-другому в отношении первого лица». Однако при этом Путин добавил, что «мы с уважением отнесемся к любому выбору народа Татарстана». «Поэтому вы там сами решайте, ладно?» — предложил он. Подарок Шаймиеву Сам по себе договор о разграничении полномочий не являлся сколько-нибудь значимой проблемой и носил символический характер — Татарстан продолжал фиксировать свою особость, и это проецировалось в том числе на руководителя республики, говорит политолог Виталий Иванов. Нынешний договор был по сути подарком президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву на его 70-летие, которое он отмечал в 2007 году, продолжает эксперт. «Таким образом, Шаймиеву и дальше позволили считать, что он особый. Но к Минниханову другое отношение. Он не Шаймиев. При всех нюансах — это обычный путинский губернатор», — констатирует эксперт. Что касается возможности сохранения должности «президент» до истечения сроков полномочий Минниханова, то, по словам Иванова, этот вопрос был решен еще в 2016 году, когда Татарстан не стал менять название руководителя республики. «Сейчас этот вопрос в срочном порядке вытаскивают наверх, чтобы дать возможность Минниханову сохранить лицо», — уверен эксперт.

В 1994 году, когда принимался первый договор о разграничении полномочий, ситуация в стране была совершенно иной — документ сыграл роль стабилизатора в отношениях между федеральным центром и республикой, в нем также были прописаны экономические преференции, указал завкафедрой конфликтологии Казанского федерального университета Андрей Большаков. В нынешнем договоре экономических преференций не содержалось, но там были прописаны политические вещи, которые важны для татарской элиты. «Говорилось, что у республики есть президент, который должен владеть двумя языками. Для двуязычного Татарстана это очень важно», — пояснил эксперт. Но федеральный центр окреп и теперь не собирается строить отношения на договорной основе, резюмировал он. Возникшие правовые вопросы, касающиеся первой статьи Конституции Татарстана, скорее всего, будут решены в результате переговоров, а не референдума. «Руководство Татарстана не заинтересовано в референдуме и постарается договориться о консультациях. Но, по моему мнению, участвовать в них будут эксперты-юристы, а не высокопоставленные лица», — уверен Большаков. Однако если бы федеральный центр пролонгировал договор, то ничего страшного не произошло бы. «Политически это (пролонгация документа) было возможно. Татары — второй по численности народ в России, и какие-то моменты соглашения могли бы присутствовать», — считает эксперт.​

