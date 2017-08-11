Трамп поблагодарил Путина за сокращение персонала дипмиссий США

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за решение сократить число сотрудников американской дипмиссии в России. "Так мы сэкономим много денег", - сказал Трамп, выступая в гольф-клубе в Нью-Джерси, отвечая на вопрос о возможном ответе Путину. "Я хочу ему сказать спасибо, потому что мы как раз сейчас пытаемся сократить расходы на персонал. И что касается меня, я благодарен ему, что он освободил достаточно много людей, и теперь у нас расходы меньше", - прокомментировал Трамп дипломатический скандал с Россией. В конце июля Путин решил резко урезать штат американского посольства в России и в рамках контрсанкций против США сократить число сотрудников американских диппредставительств в стране на 755 человек. Слова Трампа идут вразрез с позицией Госдепартамента США, выразившего сожаление в связи с "неоправданной мерой". В США продолжается расследование возможного вмешательства России в американские выборы 2016 года и подозрений в сговоре членов команды Трампа с Кремлем. С момента избрания Трампа президентом его сопровождают обвинения в том, что Россия, возможно, поспособствовала победе американского президента на выборах.