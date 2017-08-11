СМИ сообщили о планах США закрыть одно из генконсульств России

Власти США могут потребовать от России закрыть одно из четырех российский генконсульств на территории США. Такая мера рассматривается в качестве возможного ответа на недавнее решение Москвы сократить численность американских дипломатов в России, пишет в пятницу газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатические источники. По информации собеседников издания, данный вопрос обсуждался на недавней встрече в Маниле госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД России Сергеем Лавровым. По итогам этой встречи Тиллерсон заявил журналистам, что Вашингтон обдумывает ответ Москве на введенные ею санкции и даст его до 1 сентября. Сейчас, как уточняет издание, у США на территории России три генконсульства: в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, а у России в США — четыре: в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне. Какое именно российское генконсульство может подпасть под удар, собеседники газеты не уточняют.

