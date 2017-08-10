Иран отверг обвинения во вмешательстве в гражданскую войну в Таджикистане

Ранее телевидение Таджикистана показало людей, заявивших, что после прохождения подготовки в Иране они убивали таджикских политиков Иран в четверг отверг обвинения во вмешательстве в гражданскую войну в Таджикистане в 1990-х годах, назвав их попыткой нанести ущерб двусторонним отношениям. В документальном фильме, показанном по телевидению в среду, трое граждан Таджикистана заявили, что после подготовки в Иране они убивали политиков и других влиятельных фигур в Таджикистане в 1992-1997 годах и принимали участие в атаках на российскую военную базу в этой стране. Посольство Ирана в Таджикистане назвало эти обвинения необоснованными. «Показ таких предвзятых фильмов... показывает, что определенные круги не хотят стать свидетелями укрепления дружбы между двумя странами», – говорится в заявлении дипломатической миссии. Тегеран выступал в качестве посредника на переговорах об окончании войны между правительственными войсками и вооруженной оппозицией во главе с исламистами. Однако отношения между двумя странами остаются напряженными, с тех пор как лидер запрещенной таджикской исламистской партии принял участие в конференции в Тегеране в декабре 2015 года. Это вызвало возмущение у правительства в Душанбе. Правительство президента Эмомали Рахмона запретило Партию исламского возрождения Таджикистара и посадило в тюрьму некоторых ее лидеров и активистов. Власти заявили, что партия стояла за попыткой государственного переворота 2015 года.