Бывший губернатор Одесской области Украины и экс-президент Грузии Михаил Сакашвили заявил, что Белоруссия будет «аннексирована и оккупирована» Россией. Он сказал это в связи с российско-белорусскими учениями «Запад-2017», которые состоятся в сентябре. Он отметил, что в рамках учений в Беларуси будет размещена российская военная инфраструктура. Ранее министр обороны Эстонии Маргус Цахкна заявил, что количество железнодорожных вагонов, задействованных для переброски российских военнослужащих, говорит о намерении Москвы развернуть в стране полноценную военную базу. Командующий американскими силами в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в конце июля предположил, что после учений собранные войска могут быть использованы «в другом направлении», и назвал учения «Троянским конем». В какой мере опасны предстоящие учения в Беларуси и есть ли планы более тесной «интеграции» России и Беларуси? Две эти страны много лет назад создали Союзное государство, но оно так и не состоялось. Если рассматривать факты в исторической параллели, можно заметить, что Россия предпринимает очередной акт «аннексии» после того, как теряет влияние на более значимой территории. Так было с Украиной и Грузией, вернее, Абхазией и Крымом. Теперь говорят о вероятной «аннексии» Беларуси. Платой за что может стать Минск? Кто собирается «оторваться» от России на сей раз? Из всех «зон влияния» России осталась, пожалуй, только Армения, и в последнее время все чаще говорят об «армэкзите». А поскольку Карабах – это не Абхазия и не Крым, есть повод Беларуси «заплатить» частью своего суверенитета и вступить в очередной раунд торга с Путиным. Возможно, Россия, наконец, решит, что пора довести до конца идею Союзного государства с Беларусью.