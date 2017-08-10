Саакашвили заявил о намерении России оккупировать Белоруссию

Бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Сакашвили заявил, что Белоруссия будет «аннексирована и оккупирована» Россией. Об это он заявил литовскому агентству BNS. Бывший украинский и грузинский политик прокомментировал активность российских военных в Белоруссии, говоря о девятой годовщине войны в Южной Осетии. «Я думаю, что Россия собирается оккупировать и аннексировать Белоруссию», — сказал Саакашвили в связи с российско-белорусскими учениями «Запад-2017», которые пройдут в стране в сентябре. Бывший украинский политик отметил, что, так как в рамках учений будет размещена российская военная инфраструктура, то, «таким образом, угроза не исчезнет, а только возрастет». Он отметил, что военное присутствие стран НАТО необходимо Европе «больше, чем несколько лет назад», посетовав, что в 2008 году силы Альянса «немногое делали, чтобы защитить прибалтийские страны». «Но теперь они (НАТО. — РБК) лучше понимают в России угрозу. Они лучше понимают, что такое русские​», — заключил Саакашвили. В апреле Reuters сообщало, что министр обороны Эстонии Маргус Цахкна заявил о намерении России оставить свои войска в Белоруссии после окончания учений «Запад-2017». Он отметил, что количество железнодорожных вагонов, задействованных для переброски российских военнослужащих говорит о намерении Москвы развернуть в стране полноценную военную базу. В августе министерство обороны Латвии выразило также обеспокоенность российско-белорусскими учениями «Запад-2017». Командующий американскими силами в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в конце июля предположил, что после учений собранные войска могут быть использованы «в другом направлении» и назвал учения «Троянским конем». В МИД России подобное заявление назвали «искусственной буффонадой», которая направлена на «оправдание резкой активизации блока НАТО по периметру российской территории». Совместные стратегические учения проводятся раз в два года в соответствии с соглашением глав России и Белоруссии от 29 сентября 2009 года. В учениях «Запад-2017», которые пройдут с 14 по 20 сентября, примут участие 680 единиц техники и около 6 тыс. военнослужащих обеих стран. Согласно международным договоренностям, в таких мероприятиях не должно принимать участия более 13 тыс. человек.

