Глава Пентагона: КНДР ждет конец режима в случае войны с США

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Северную Корею ждет "конец ее режима и гибель ее народа" в случае войны с США. Мэттис сказал, что КНДР потерпит поражение в войне против США и их союзников. В своем заявлении, выдержанном в самых жестких тонах, глава Пентагона призвал Пхеньян прекратить свою программу вооружений. "КНДР должна сделать выбор в пользу прекращения самоизоляции и отказа от стремления обладать ядерным оружием", - говорится в заявлении Мэттиса. "Хотя наш государственный департамент прилагает все усилия для разрешения этой глобальной угрозы дипломатическими средствами, следует отметить, что объединенные союзнические вооруженные силы теперь обладают самыми точными, выверенными и надежными оборонительными и наступательными возможностями на Земле", - продолжает глава Пентагона. Ответ США превзойдет любые действия Пхеньяна, и КНДР проиграет в любой гонке вооружений или конфликте, который она затеет, добавил Джеймс Мэттис. Мощь, огонь и ярость Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон сказал, что КНДР не представляет непосредственной угрозы. Пхеньян до этого заявил, что рассматривает возможность нанесения ракетного удара по острову Гуам - американской территории в западной части Тихого океана. Прибыв на Гуам, Тиллерсон также выступил в зашиту президента Дональда Трампа, который ранее пообещал обрушить на северокорейцев "огонь и ярость" США. Госсекретарь отметил, что Трамп лишь хотел донести ясное послание Северной Корее. Однако после этого американский президент отметился в "Твиттере" сообщениями о ядерной мощи США. Твиты были написаны в Нью-Джерси, где Трамп сейчас проводит отпуск. Он заявил, что ядерный арсенал США "мощнее, чем когда-либо", но добавил, что надеется "никогда не использовать эту мощь". Сообщениям в микроблоге предшествовал обмен угрозами между двумя странами. В центре внимания оказался остров Гуам, на котором расположены американские военные базы. Тиллерсон прилетел на Гуам для дозаправки самолета после посещения стран Юго-Восточной Азии. Он сказал, что возлагает большие надежды на глобальную "кампанию давления" с участием России и Китая, которая помогла бы возобновить диалог с Пхеньяном о другом будущем. Он поддержал риторику Трампа, отметив, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не понимает язык дипломатии, и необходимо было сильное послание, которое бы до него дошло. Он подчеркнул, что ситуация за последние несколько дней серьезно не изменилась, и американцы "могут спать спокойно". Анализ: Тиллерсон достал швабру Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке Когда Дональд Трамп обрушил угрозы об "огне и ярости" Северной Корее, единственная видеокамера в комнате взяла президента крупным планом. Было бы интересно увидеть, какую реакцию возымели его слова на его советников. Кивали ли они головами в знак согласия или удивились? Было ли это частью плана или спонтанной ремаркой президента, которую им придется вычищать? День спустя за тысячи километров от этого места Рекс Тиллерсон вытащил свою швабру и щетку. Госсекретарь сказал, что Трамп лишь переформулировал утверждение о готовности США защищать себя в случае нападения на языке, который понятен в Северной Корее. Однако это не совсем то, что сказал президент. Он пригрозил возмездием, если Ким Чен Ын продолжит сыпать угрозами, наказав слова действием. Возможно, это была неудачная формулировка человека, не привыкшего следить за словами. Тиллерсон не первый помощник президента, который пытается переиначить резкие высказывания Трампа. Когда президент размахивает могуществом ядерного потенциала США, а северокорейская сторона испытывает межконтинентальную баллистическую ракету, госсекретарь, который, как предполагается, уже потерял свой вес в администрации, может тратить свои силы по уточнению впустую. Самые суровые санкции Совбез ООН несколько дней назад единогласно ужесточил санкции в отношении КНДР. Резолюция ООН - ответ на запуски межконтинентальных баллистических ракет - принята по инициативе Вашингтона. Санкции против КНДР - самые суровые штрафные меры в отношении какой-либо страны в современной истории, прокомментировала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР железной руды, свинца, угля и морепродуктов, заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР, а также запрет для северокорейских морских судов входить в порты. По подсчетам предложившей резолюцию американской стороны, выполнение штрафных мер втрое сократит ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 млрд долларов. Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Резолюция также предусматривает санкции против лиц, связанных с северокорейской ядерной программой. КНДР провела два запуска баллистических ракет в июле, заявив, что США находятся в пределах досягаемости северокорейских ракет. Эксперты тем не менее говорят, что большинство северокорейских ракет обладают крайне низкой точностью и не могут попасть в цель.