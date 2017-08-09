Китай построит в Армении второе по величине посольство в регионе

В Армении будет построено второе по величине на евразийском пространстве, после России, посольство Китая. Об этом было заявлено в ходе церемонии закладки фундамента нового посольства Китая в Ереване, в котором принимали участие министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и помощник главы МИД Китая Ли Хуилай. Министр Налбандян напомнил китайскую поговорку о том, что лучшее время посадить дерево было 25 лет назад, следующий удобный момент – сейчас. 25 лет назад мы установили дипломатические отношения, и за эти годы Армения и Китай сделали все, чтобы вековая дружба и отношения укреплялись и разрастались. Ли Хуилай сказал, что вдохновлен этой инициативой. «Расстояние не может разделить истинных друзей», сказал он. Посол Тиан Эрлун отметил, что Китай намерен расширить свое присутствие в Армении. Поскольку наше сотрудничество развивается довольно быстро, это требует больших усилий и больших площадей, сказал посол. Строительство нового посольства будет завершено через 2 года, строительные работы будут проводиться китайскими и армянскими специалистами. До церемонии на встрече с помощником главы МИД Китая Эдвард Налбандян отметил, что Армения рассматривает отношения с Китаем как один из императивов внешней политики. Китайский чиновник передал добрые пожелания от главы МИД Китая Ван Ли и сказал, что его страна желает углублять отношения с Арменией и укрепить дружественные связи. Были обсуждены вопросы двусторонней повестки, направления углубления торгово-экономических отношений. Ли Хуилай напомнил о состоявшейся весной этого года в Пекине конференции «Один пояс, одна дорога», в которой участвовала и армянская сторона, отметив, что этот проект дает широкие возможности для расширения сотрудничества. Эдвард Налбандян заявил о заинтересованности Армении в участии в проекте. Глава МИД Армении поблагодарил китайского коллегу за помощь Китая Армении, обсуждались также региональные проблемы. Налбандян высоко оценил сбалансированную позицию Китая в рамках поисков путей Карабахского урегулирования. Ли Хуилай в свою очередь отметил, что Китай выступает исключительно за мирное урегулирование.