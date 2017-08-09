КНДР пригрозила ударом по военной базе США на Гуаме

Вооруженные силы КНДР "внимательно изучают" оперативный план ракетного удара по территории вокруг острова Гуам, где располагается военная авиабаза США. Об этом в среду, 9 августа, сообщает государственное северокорейское агентство KCNA. Пхеньян рассматривает возможность атаки с применением ракет средней и большой дальности Hwasong-12. После подготовки и утверждения плана атаки северокорейские военные будут готовы реализовать его "в любой момент, когда Ким Чен Ын примет такое решение", говорится в заявлении армейского командования. Кроме того, Северная Корея предупредила, что Вашингтону следует удержаться от "превентивной войны", иначе она ответит ядерным ударом по материковой части Соединенных Штатов. Заявления северокорейских военных последовали через считанные часы после того, как Дональд Трамп пообещал в случае новых угроз в адрес США обрушить на Пхеньян "огонь и ярость, каких мир никогда прежде не видел".