Саакашвили находится в Вильнюсе, где участвует в акции протеста у российского посольства

Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, приехал в Вильнюс, где принял участие в митинге протеста у российского посольства, передает корреспондент РИА Новости. На вопрос журналистов о возможности получения литовского паспорта Саакашвили ответил, что он стремится вернуть свое украинское гражданство. "Я должен вернуть свое украинское гражданство, которое было отнято незаконно. Множество украинцев озлоблены и будут чувствовать себя обманутыми, если я не буду бороться", — сказал он. Ранее европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс предлагал рассмотреть возможность предоставления Саакашвили гражданства Литвы. Президент Петр Порошенко 26 июля лишил Саакашвили украинского гражданства из-за того, что тот предоставил о себе неверную информацию при его получении. Сам Саакашвили тогда находился в США, но позже прилетел в Польшу и заявил, что намерен посетить другие европейские страны. Украинская погранслужба сообщила, что, если Саакашвили попытается пересечь границу Украины, у него отберут паспорт и не пустят в страну. Обвинения властей Грузии экс-президента Михеила Саакашвили в тратах бюджетных денег, на основании которых его требуют выдать Тбилиси, в мире признаны не будут. Об этом Саакашвили заявил в интервью "Радио Свобода". "Эти уголовные дела против меня смехотворны. Как только я приехал в Польшу, в Тбилиси очередное обвинение предъявили – что я потратил бюджетные деньги на поездку на похороны Леха Качиньского в 2010 году, на венок. И также на венок для похорон Вацлава Гавела. Какие-то семь костюмов… расходы президентского офиса", – сказал он. По словам Саакашвили, лучшие следователи из Израиля и США "ничего не нашли, кроме этого". "Искали по всему миру – и опять вернулись к этим президентским расходам, которые всем известны и задокументированы. Так делается в любой президентской администрации. Эти обвинения в мире никто не будет признавать, потому что если кто-то их признает, то тогда их тоже привлекут по такому же обвинению", – заявил политик. Он отметил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко "сам ездил в Грузию, в суде там выступал против этих дел". "Луценко два раза официально отказывался возбуждать дела, сказав, что они основаны на политических мотивах", – сказал Саакашвили.