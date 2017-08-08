Глава ВЦИОМа рассказал об опасном «запросе на перемены» у россиян

Окончание экономического кризиса, на смену которому так и не пришел полномасштабный экономический подъем, вывело Россию в «опасную» фазу «неуверенности в завтрашнем дне», предупреждает глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. По его словам, именно в ситуации, когда кризис закончился и жизнь стала лучше, активнее всего и проявляются «революционные настроения», сообщает ТАСС. «В этой ситуации люди перестают терпеть и начинают требовать. И в этой ситуации появляется запрос на перемены», — заявил Федоров, выступая на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме». Глава ВЦИОМа отметил, что запрос на стабильность в российском обществе сейчас «уходит на периферию», сменяясь запросом на перемены, а политическая борьба идет именно за то, какими именно эти перемены будут, «чей образ перемен возобладает». «Вот эта борьба за будущее сейчас развора​чивается, и скоро она перейдет в заключительную фазу, потому что через полгода у нас выборы президента РФ. Более того, вопрос выборов 2024 года тоже во многом будет предрешен исходом выборов 2018 года», — пояснил Федоров.

