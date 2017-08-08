Сегодня Путин прибудет с визитом в Абхазию, демонстративно приурочив это к дню, когда Грузия отмечает 9-летнюю годовщину вторжения России. 08.08.08 – сакральная дата в истории южно-кавказского региона. Многие эксперты утверждают, что если бы мир ввел санкции против России после Русско-Грузинской войны 2008 года, возможно, не было ни бы ни Крыма, ни Донбасса, ни Сирии, ни злополучного Евразийского союза. Россия замкнулась бы на своих проблемах и оставила бы соседей в покое. Но другие эксперты утверждают, что Запад тогда никак не мог ввести санкции против России, которая была должна Западу несколько сот миллиардов долларов. Конфронтация или дефолт России означал бы отказ Москвы от выплаты долгов. За эти годы, как утверждают некоторые аналитики, Западу удалось вернуть большую часть своих денег. Способы были разными, кроме того, Россию «вынуждали» инвестировать в заведомо нереальные проекты, заставляя тратить деньги, играли на нефтяных ценах и курсе доллара. За этот период нефть и рубль стали дешевле более чем в два раза. И в какой-то момент стало ясно, что пора вводить санкции. Так или иначе, грузинский кризис изменил отношения Запада и России и положил начало новому витку конфронтации, который может стать крайне болезненным для Москвы и ее имперских амбиций. Спустя 9 лет после войны Грузия заявляет о курсе на членство в ЕС и НАТО, и вице-президент США в Тбилиси говорит о поддержке этого курса. А ведь все началось после того, как с 2005 по 2007 год из Грузии были выведены российские военные базы. Последний эшелон направился на базу в Гюмри в ноябре 2007 года. И тогда Россия сочла, что не имеет никаких обязательств перед Грузией и может перейти в «наступление». В августе 2008 года, за час до подписания перемирия, грузинский Гори был обстрелян кассетными бомбами, которые несли, по данным правозащитных организаций, российские Искандеры. Это был последний «подарок» России Грузии – испытание Искандерами. Примечательно, что МИД России в течение веков традиционно формировался из выходцев из Тбилиси, преимущественно армян – еще в царские и советские времена, задолго до Шеварднадзе и Лаврова. Грузия во внешней политике России была системообразующим государством. Теперь система ломается.