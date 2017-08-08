Пентагон запланировал военную операцию на Филиппинах

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителей американского военного ведомства, уже во вторник может быть объявлено о плане наносить удары по позициям боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенной в России террористической организации) на Филиппинах. В ходе операции предполагается использование беспилотников. Американское вмешательство в антитеррористическую операцию филиппинской армии объясняется угрозой, которую представляет ИГ для союзников США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом в Вашингтоне указывают, что активно сотрудничают с филиппинскими коллегами в вопросе противодействия экстремистам. В понедельник государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, прибывший в Манилу на встречу представителей стран АСЕАН, указал, что Вашингтон активно делится с филиппинскими властями разведывательной информацией и предоставил им несколько легких самолетов для воздушной разведки. При этом, подчеркнул Тиллерсон, он не видит никакого противоречия в том, что США помогают Маниле, несмотря на факты нарушения местными властями прав человека. Правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch обвиняли нынешнего президента Филиппин Родриго Дутерте в том, что, будучи мэром города Давао, он никак не препятствовал многочисленным внесудебным казням. Сам Дутерте свою причастность к подобного рода событиям отвергал, однако при этом указывал, что не видит в убийствах преступников ничего плохого. Боевики ИГ действуют в южной провинции Минданао. В июне власти Филиппин заявили, что для борьбы с ними готовы закупать оружие у России.