«Историческая миссия» России завершается: признание Москвы

Президент США Дональд Трамп проводит гораздо более жесткий курс, чем его предшественник, сказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». "Что касается внешней политики, то здесь я просто разочарован и вынужден констатировать, что во многих отношениях это продолжение худшего из наследия [Барака] Обамы, даже некоторое ужесточение по ряду аспектов и направлений и той риторики, и той политической линии, которая вызывала на завершающем отрезке пребывания у власти предыдущей администрации проблемы в отношениях с нами и проблемы в отношениях США с другими странами, - отметил дипломат. -



"Что касается конфронтации, то я бы не стал далеко заходить. Надеюсь, что до конфронтации не дойдет, - сказал он. - Будем работать, чтобы минимизировать ущерб от произошедшего".

Таким образом, высокопоставленный российский дипломат выражает разочарование Трампом, с которым Москва связывала надежды. Он также констатирует ужесточение политики, хотя Москва надеялась на отмену санкций. Такие надежды породил прежде всего Трамп, но вся прелесть американской политической системы состоит в том, что действует система противовесов. Причем, по русской теме Трамп вынужден принимать более жесткие меры, чтобы доказать, будто он не «ставленник» Москвы. Дело, конечно, не дойдет до конфронтации, и не только из-за несравнимого превосходства США, но и по ряду причин, связанных с завершением исторической миссии России. Американские санкции – очередное звено в этом процессе, и они призваны привести Россию к определенному состоянию, изолируя ее экономически и политически. Чтобы процессы эти были эффективными и без эксцессов, Россией должен управлять Путин – чтобы Запад не имел повода пересматривать свой курс.