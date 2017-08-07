Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон, говоря об итогах своей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заявил, что США с прагматизмом смотрят на отношения с Россией, сообщает Reuters. По его словам, Вашингтон стремится к сотрудничеству с Москвой и считает бессмысленным обрывать все связи из-за возникших разногласий. Госсекретарь заявил, что Россия продемонстрировала «некоторую готовность» к переговорам и поиску решений украинского конфликта. Он добавил, что уведомил Сергея Лаврова о чрезвычайной серьезности обвинений России во вмешательстве в выборы президента США. Глава Госдепа также рассказал, что США намерены озвучить ответные меры на сокращение числа дипломатов в России первого сентября. Он уточнил, что уже предупредил Москву об этом. Ранее Лавров по итогам встречи с Тиллерсоном в рамках встречи представителей стран АСЕАН в Маниле рассказал, что почувствовал у американских коллег готовность к дальнейшему сотрудничеству. Глава внешнеполитического ведомства России также рассказал, что разъяснил Тиллерсону подробности тех решений, которые были приняты в ответ на новые антироссийские санкции. По словам Лаврова, ответные меры были приняты «после длительных ожиданий, что США не пойдут по пути конфронтации». Кроме того, Лавров рассказал, что обе стороны переговоров посчитали необходимым наладить прагматичный деполитизированный диалог по вопросам о ракетах средней и меньшей дальности. «Мне показалось, что мы нашли понимание у госсекретаря, и поручения нашим экспертам будут даны», — сказал Лавров.
Тиллерсон рассказал о сигналах из Москвы по урегулированию на Украине
- Политика - 07 Августа 2017, 09:52