Тиллерсон рассказал о сигналах из Москвы по урегулированию на Украине

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон, говоря об итогах своей встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заявил, что США с прагматизмом смотрят на отношения с Россией, сообщает Reuters. По его словам, Вашингтон стремится к сотрудничеству с Москвой и считает бессмысленным обрывать все связи из-за возникших разногласий. Госсекретарь заявил, что Россия продемонстрировала «некоторую готовность» к переговорам и поиску решений украинского конфликта. Он добавил, что уведомил Сергея Лаврова о чрезвычайной серьезности обвинений России во вмешательстве в выборы президента США. Глава Госдепа также рассказал, что США намерены озвучить ответные меры на сокращение числа дипломатов в России первого сентября. Он уточнил, что уже предупредил Москву об этом. Ранее Лавров по итогам встречи с Тиллерсоном в рамках встречи представителей стран АСЕАН в Маниле рассказал, что почувствовал у американских коллег готовность к дальнейшему сотрудничеству. Глава внешнеполитического ведомства России также рассказал, что разъяснил Тиллерсону подробности тех решений, которые были приняты в ответ на новые антироссийские санкции. По словам Лаврова, ответные меры были приняты «после длительных ожиданий, что США не пойдут по пути конфронтации». ​​ Кроме того, Лавров рассказал, что обе стороны переговоров посчитали необходимым наладить прагматичный деполитизированный диалог по вопросам о ракетах средней и меньшей дальности. «Мне показалось, что мы нашли понимание у госсекретаря, и поручения нашим экспертам будут даны», — сказал Лавров.

